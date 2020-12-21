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ВОЗ оценила необходимость ограничить авиасообщение из-за нового штамма COVID-19

11:41
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Предполагается, что новая модификация вируса на 70% более заразна

Страны сами должны решить, стоит ли ограничивать международное авиасообщение из-за известий о новом штамме коронавируса. Специальной рекомендации Всемирная организация здравоохранения дать не может.
Мясников оценил опасность нового штамма коронавируса

"Нет специальной рекомендации, закрывать границы или нет, нет рекомендации по времени закрытия. Но эпидемические власти, здравоохранение каждой страны должны проанализировать риск завоза нового штамма коронавируса и принять свое индивидуальное решение", - сказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия-24".

Информация о том, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, появилась 14 декабря. Как заявил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок, предположительно, именно с появлением этого штамма связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Британский премьер Борис Джонсон, в свою очередь, объявил, что новый штамм может быть на 70% более заразен. Некоторые страны уже приостановили прием авиарейсов из Великобритании.

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