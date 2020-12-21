Депутат МГД Киселева: Более 3 тыс. деревьев высадят в столице в 2021 году в честь рождения детей

Красивая традиция помогает улучшить экологию столицы

Более трех тысяч московских семей захотели весной 2021 года высадить дерево в честь рождения ребенка, рассказала депутат Мосгордумы Мария Киселева.

Она ответила, что забронировать, а затем высадить дерево можно в честь городской программы "Наше дерево". Каждая семья, в которой недавно родился ребенок, может посадить именное дерево в одном из столичных парков и смотреть, как оно растет.

"Мне кажется, это очень трогательная инициатива: посадить дерево сразу же после рождения ребенка и наблюдать, как они растут одновременно, может быть, делать фотографии каждый год. Тем более, речь идет не только о развлечении для родителей, но и об улучшении экологической ситуации в городе. Высадка деревьев проходит в столице дважды в год: весной и осенью. На весеннюю кампанию 2021 года уже подготовлены места под высадку более 20 тысяч деревьев, из них забронировали более 3 тысяч", - сообщила парламентарий.

Самым востребованным местом для высадки саженцев стал Битцевский лес. Также жители столицы отдают предпочтение Измайловскому парку, Москворецкому лесопарку, долине реки Сетунь и другим зеленым зонам.

Что касается деревьев, то наибольшей популярностью пользуются липы, следом идет остролистый клен.

Принять участие в программе "Наше дерево" могут москвичи, чьи дети родились после 1 января 2019 года. Высадить дерево в парке в честь рождения ребенка можно в течение трех лет. Подать заявку можно на официальном портале правительства Москвы - на интерактивной карте выбирают парк, участок и породу дерева. В этом году заявки на высадку деревьев в рамках городской программы "Наше дерево" принимают до 31 декабря в Москве.

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