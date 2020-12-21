Глава центра Гамалеи привил от COVID-19 несовершеннолетнюю внучку

Ученый лично работал над созданием препарата

Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привил вакциной от коронавирусной инфекции "Спутник V" свою несовершеннолетнюю внучку.

На сегодняшний день специалисты разрешили делать прививку "Спутником V" только людям в возрасте от 18 до 60 лет.

Гинцбург объяснил, что, несмотря на юный возраст, девочка может заразиться коронавирусной инфекцией. Ученый решил провакцинировать ребенка "на всякий случай".

"До 18 население у нас называется дети, хотя в 14-15 и 16 лет они, как моя внучка, она, соответственно, весом в свою маму... В 14 лет я ее провакцинировал", - заявил он.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Уже более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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