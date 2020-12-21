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Объявлено о действенности российских вакцин против нового штамма COVID-19

12:13
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Мутации не имеют значения

Российские вакцины, разработанные против коронавируса, действенны и в отношении нового штамма, обнаруженного британскими учеными. Какие-либо мутации в этом случае не имеют значения.
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"Вакцины, которые разработаны против COVID-19, повышают общий адаптивный иммунитет, они не специализируются на каких-то мутациях. Поэтому они реально будут работать против новых разновидностей и предотвращать любую угрозу от них", - заявил академик РАН Александр Чучалин.

По словам академика, единственно отличие новой разновидности коронавируса в том, что ее распространение новой идет более активно. Однако это никак не скажется на эффективности российских препаратов, приводит комментарий Чучалина "Интерфакс".

Минздрав Великобритании 14 декабря объявил о выявлении нового штамма коронавируса. По мнению экспертов, именно с его появлением связан резкий рост заболеваемости в некоторых районах Англии.

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