Объявлено о действенности российских вакцин против нового штамма COVID-19

Мутации не имеют значения

Российские вакцины, разработанные против коронавируса, действенны и в отношении нового штамма, обнаруженного британскими учеными. Какие-либо мутации в этом случае не имеют значения.

"Вакцины, которые разработаны против COVID-19, повышают общий адаптивный иммунитет, они не специализируются на каких-то мутациях. Поэтому они реально будут работать против новых разновидностей и предотвращать любую угрозу от них", - заявил академик РАН Александр Чучалин.

По словам академика, единственно отличие новой разновидности коронавируса в том, что ее распространение новой идет более активно. Однако это никак не скажется на эффективности российских препаратов, приводит комментарий Чучалина "Интерфакс".

Минздрав Великобритании 14 декабря объявил о выявлении нового штамма коронавируса. По мнению экспертов, именно с его появлением связан резкий рост заболеваемости в некоторых районах Англии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"