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Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве по вакцине

12:37
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

В церемонии принял участие Владимир Путин

Центр Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания "Р-Фарм" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. В церемонии в режиме видеоконференции принял участие Владимир Путин. Он поздравил компании с подписанием меморандума.

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По словам президента, AstraZeneca на практике выполняет рекомендации ВОЗ, показывая готовность к кооперации при разработке вакцины от коронавируса. Путин отметил, что международная кооперация важна для победы на COVID-19.

"Тем более важно, осознавая нашу общую ответственность, действовать совместно, понимать, что именно кооперация способна преумножить уже достигнутые результаты отдельных стран и компаний. И Россия, безусловно, готова к такой совместной работе, особенно в областях, которые направлены на сохранение жизни и здоровья человека", - сказал Путин.

Он также сообщил, что сейчас в России разработаны три эффективные вакцины от коронавируса.

"Мне очень приятно, что российские специалисты, подтверждая свой высокий профессиональный научный уровень уже внесли заметный вклад в эту общую задачу, создали три безопасные эффективные вакцины, способные с высокой гарантией предотвращать болезнь, а в некоторых случая серьезно облегчить ее течение", - сказал Путин.

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