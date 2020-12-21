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Песков назвал лучший ответ на санкции против "Северного потока-2"

12:47
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

США ведет гибридную войну

Санкции, которые вводят США в отношении "Северного потока-2" - это разновидность гибридной войны. Лучшим ответом на подобное противодействие со стороны Вашингтона станет завершение строительства газопровода, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Разновидность гибридных военных действий. Вы знаете, наилучшим ответом будет соблюдение и обеспечение интересов Российской Федерации, которые находятся в русле финализации проекта "Северный поток 2", - заявил Песков журналистам.

Соединенные Штаты активно продвигают в Европу свой сжиженный газ – и выступают против строительства "Северного потока-2" мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против работающих на строительстве компаний, в результате прокладка была на некоторое время остановлена. Но в декабре 2020-го оператор проекта сообщил, что укладка недостроенного участка трубопровода в водах Германии продолжилась.

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