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В Москве открыли четвертый флагманский центр "Мои Документы"

13:55
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Особенностью данного МФЦ станут роботы-консультанты

Удобный формат обслуживания, дополнительные услуги и полезные городские сервисы. Сергей Собянин в понедельник открыл флагманский центр "Мои документы" на востоке Москвы. Это уже четвёртый в столице.
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Он расположен в торговом комплексе "Щёлковский" и занимает площадь около двух с половиной тысяч квадратных метров. За услугами туда смогут обращаться больше полутора миллиона жителей округа, передает "ТВ Центр".

Для удобства посетителей установлены специальные терминалы со справочной информацией, есть зона для детей, также создана безбарьерная среда. Особенностью флагмана станут роботы-консультанты, которые будут рассказывать, как получить ту или иную услугу в МФЦ - всего же их доступно больше 270.

"Во флагманских МФЦ достаточно много дополнительных услуг, в том числе и регистрация транспорта. Практически в этом здании, не надо никуда выходить, можно провести осмотр автомобиля и его зарегистрировать. Впервые мы такую комплексную услугу вводим по оказанию содействия индивидуальным предпринимателям: около 18 услуг, в том числе и регистрацию ИП открываем. Много других новшеств", - сообщил Собянин.

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