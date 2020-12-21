Умер писатель Александр Курляндский

Он был одним из создателей советского мультсериала "Ну, погоди!"

На 83-м году жизни после продолжительной болезни скончался советский и российский писатель, драматург, сценарист Александр Курляндский. Свои соболезнования родным и близким заслуженного деятеля искусств России выразил мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Александр Курляндский был известен, прежде всего, как один из создателей советского мультсериала "Ну, погоди!". Именно с историй о противостоянии волка с зайцем он дебютировал как сценарист в мультипликации. Он писал для эстрады, телевидения и радио. Его юмористические рассказы для детей легли в основу некоторых выпусков киножурнала "Ералаш".

По сценарию Александра Курляндского были созданы и другие легендарные советские мультфильмы: "Возвращение блудного попугая", "Сезон охоты", "Великолепный Гоша", "А Баба Яга против!".

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