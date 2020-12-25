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Экс-главе Серпуховского района дали 15 лет за коррупцию

13:30
  • пятница
  • 25 декабря 2020

У него нашли имущества на 10 миллиардов рублей

В Подольском городском суде Московской области огласили приговор бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну. Экс-чиновника признали виновным по делу о коррупции. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Отбывать наказание Шестун будет в колонии строгого режима.
Суд изъял имущество Шестуна на 10 млрд рублей

Кроме того, суд назначил экс-чиновнику штраф в размере 49 млн рублей и лишил его права занимать руководящие должности сроком на три года.

Гособвинение просило назначить Шестуну 20 лет колонии строгого режима, 50 миллионов рублей штрафа, а также взыскать с него 64 миллиона рублей по одному из эпизодов.

Александр Шестун занимался политикой и бизнесом с конца 90-х. Несколько раз избирался и в общей сложности 15 лет занимал должность главы Серпуховского района. Как считает следствие, за это время чиновник учредил и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. На полученные доходы он покупал муниципальные земельные участки по сниженным ценам.

Кроме того, с 2008 по 2011 год Шестун совместно с ещё двумя предпринимателями незаконно приобрели право собственности на четыре земельных участка в деревне Борисово площадью 10 гектаров. Ущерб оценили в 64 миллионов рублей. Генпрокуратура нашла у Шестуна 676 объектов недвижимости. По данным ведомства, общая стоимость имущества составила 10 миллиардов рублей.

56-летний Александр Шестун был арестован летом 2018 года. Ему предъявлено обвинение по многим коррупционным статьям.

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