Пожар на складе стройматериалов в Строгине попал на видео

Сейчас следователи выясняют причину произошедшего

В воскресенье вечером в Строгине тушили пожар на складе со строительными материалами. В основном, там хранились краски и легковоспламеняющиеся растворители, поэтому огонь быстро охватил все здание, передает "ТВ Центр".

Пожару присвоили второй ранг сложности. В его тушении приняли участие 50 человек и 14 единиц техники. Благодаря слаженным действиям спасателей пламя не перекинулось на соседние складские помещения.

Справится с огнем удалось на площади 600 квадратных метров, никто не пострадал.

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