На отремонтированной части Большого Каменного моста открыли движение

Пешеходную часть моста откроют в феврале

На обновлённой части Большого Каменного моста открыли движение транспорта. Ремонт там завершился раньше срока, сообщает "ТВ Центр".

Работы на участке шли с августа, за четыре месяца заменили балки, все несущие элементы, протянули коммуникации. Также уложили более 8 тысяч квадратных метров бесшовного дорожного полотна.

Пешеходную часть моста откроют в феврале. Там монтируют гранитную облицовку и чугунное ограждение, которое тоже пришлось восстанавливать. Сейчас движение перекрыто уже на другой половине моста.

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