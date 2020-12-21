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В Кремлевском дворце идут съемки главного новогоднего представления

15:25
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Видеоверсия новогоднего представления из Кремлевского дворца будет в телеэфире в канун Нового года

Фантастические декорации, великолепные костюмы, захватывающий сюжет и необычные режиссёрские решения. А ещё десятки актёров театра, балета, цирка. Аплодисментов, правда, не ждут: в этом году представление из-за пандемии проходит в пустом зале. Но публика постановку всё равно оценит - онлайн! Что покажут и когда?

Подробнее – в репортаже Анастасии Мартыновой

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Репетиция новогоднего спектакля в Кремлевском дворце
Репетиция новогоднего спектакля в Кремлевском дворце
Репетиция новогоднего спектакля в Кремлевском дворце
Репетиция новогоднего спектакля в Кремлевском дворце
Репетиция новогоднего спектакля в Кремлевском дворце
Репетиция новогоднего спектакля в Кремлевском дворце
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