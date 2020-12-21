По Европе распространяется новый мутировавший коронавирус

Он пришел из Великобритании

ВОЗ обнаружила новый штамм коронавируса в Дании, Нидерландах и Австралии. В эти страны он попал из Великобритании.

Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что предварительный анализ показывает, что этот штамм коронавируса распространяется быстрее предыдущих.

По мнению премьер-министра Великобритании, именно новый тип коронавируса послужил причиной резкого роста заболеваемости в стране после отмены национального карантина 2 декабря.

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