По Европе распространяется новый мутировавший коронавирус

Он пришел из Великобритании
ВОЗ обнаружила новый штамм коронавируса в Дании, Нидерландах и Австралии. В эти страны он попал из Великобритании.
Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что предварительный анализ показывает, что этот штамм коронавируса распространяется быстрее предыдущих.
По мнению премьер-министра Великобритании, именно новый тип коронавируса послужил причиной резкого роста заболеваемости в стране после отмены национального карантина 2 декабря.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"