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В Госдуме рассказали об отмене роуминга между Россией и Белоруссией

14:48
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Платить за телефонные разговоры на территории Союзного государства скоро будут меньше

В понедельник Парламентское собрание России и Белоруссии единогласно утвердило бюджет Союзного государства на следующий год. Основные средства будут направлены на финансирование нескольких сфер.

В частности, обеспечение пограничной безопасности, развитие сельского хозяйства и защита информационных ресурсов. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, Белоруссия является основным торговым партнёром России из стран СНГ. Нашим государствам необходимо поддерживать малый и средний бизнес и создавать равные условия компаниям для выхода на рынок. Кроме того, важно помогать и гражданам. Так, в скором времени удастся сократить расходы на мобильную связь, передает "ТВ Центр".

"Близка к завершению работа об отмене роуминга на территории Союзного государства. С 1 ноября белорусские и российские операторы связи начали работать в тестовом режиме по новой системе тарификации, сокращающей стоимость звонков. Рассчитываем, что в следующем году наши граждане будут платить меньше за телефонные разговоры на территории Союзного государства", - сообщил Володин.

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