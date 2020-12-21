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Депутат МГД Титов: Инновационный кластер расширил возможности для москвичей

13:53
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Теперь там могут работать и физлица

Московский инновационный кластер расширяет возможности для участия: теперь работать на платформе могут не только юрлица и индивидуальные предприниматели, но и простые россияне. О нововведениях рассказал член комиссии Московской городской думы по науке и промышленности Андрей Титов.
Депутат Мосгордумы Титов: Инвестпортал Москвы дает предпринимателям доступ к инструментам развития

На сегодняшний день в составе кластера уже работают порядка 19 тысяч компаний и предпринимателей. Участники могут вести бизнес с другими людьми и организациями, а также принимать участие в конкурсах, акселераторах и хакатонах.

"Это широкие возможности для профессионального роста, кооперации, развития своего дела, и они должны быть доступны всем специалистам инновационного сектора", - отметил депутат.

Он напомнил, что присоединиться к кластеру можно, если зарегистрироваться на платформе и указать электронную почту и номер телефона или учетную запись на официальном сайте мэра Москвы.

Для физических лиц доступны разделы "Проекты и потребности", где публикуются материалы для поиска партнеров, и "Биржа контрактного производства", где можно разместить заказы на производство. Также физические лица могут подавать заявки онлайн для участия в акселераторах и технологических конкурсах, подчеркнул Титов. Кроме того, вскоре физлица смогут размещать свои авторские разработки в бирже патентов.

"Инновации - это среда, где нужно снять искусственные барьеры, дать самым пытливым умам доступ к знаниям, к поддерживающей профессиональной среде, возможностям обмена опытом и рыночным механизмам. Созданные на платформе i.moscow механизмы дают доступ к таким возможностям специалистам со всей страны: теперь неважно, представляешь ли ты большую московскую компанию или трудишься в академгородке в тысячах км от столицы. Платформа создает равные возможности для всех, и это означает доступ к технологиям, решениям, разработкам для широкого круга предпринимателей, инженеров, ученых", - добавил Титов.

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