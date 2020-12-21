Вакцина "Спутник V" получила зарубежное регистрационное удостоверение

На территории страны будет налажено производство препарата

Первое зарубежное регистрационное удостоверение получила российская вакцина против коронавируса "Спутник V". Как сообщил глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, удостоверение выдано в Белоруссии, там же будет налажено производство вакцины.

"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о выдаче регистрационного удостоверения российской вакцине против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Таким образом, Беларусь стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим вакцину на своей территории", - сообщил Дмитриев на встрече руководства компании AstraZeneca с президентом России Владимиром Путиным.

Глава РФПИ также заявил, что создатели вакцины "Спутник V" готовы обеспечить препаратом страны Запада. Кроме того, фонд совместно с компанией AstraZeneca начнет исследование комбинированных вакцин от коронавируса в трех странах, передает ТАСС.

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