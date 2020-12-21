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Правительство выделит 65 млрд рублей на исследовательскую ядерную установку

14:54
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Об этом заявил Михаил Мишустин

Правительство направит около двух миллиардов рублей на модернизацию социальной инфраструктуры Дальнего Востока. Об этом в понедельник заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Мишустин поручил проверить доступность лекарств для больных с COVID-19

Средства пойдут на строительство медицинских учреждений, образовательных, спортивных и культурных объектов. Кроме того, кабмин продолжает поддерживать малый бизнес и потребительские кооперативы, которые работают на селе. Для этих категорий упрощена процедура получения гранта "Агростартап".

Ещё одна важная тема - развитие отечественной науки. Правительство выделит почти 65 миллиардов рублей на строительство инновационной исследовательской ядерной установки, передает "ТВ Центр".

"Крайне важно, чтобы российская наука была конкурентоспособной и стала точкой притяжения для учёных со всего мира. Поэтому на базе этого проекта планируем создать Международный исследовательский центр. Применение реактора нового поколения позволит отрабатывать инновационные технологии производства тепла и электроэнергии, а также обращения с радиоактивными отходами, что особенно важно для обеспечения экологической безопасности и защиты окружающей среды", - заявил Мишустин.

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