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Борис Грачевский заболел коронавирусом

14:51
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

71-летний режиссер рассказал о самочувствии

Российский сценарист и кинорежиссер Борис Грачевский признался, что врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию.

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Худрук "Ералаша" рассказал, что он не стал ехать в больницу, мужчина лечится от COVID-19 дома. Грачевский отметил, что чувствует себя нормально, передает РИА Новости.

"Да, я дома нахожусь, нормально себя чувствую. […] С этим проклятым ковидом сижу", - заявил он.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 76,8 миллиона человек, 1,69 миллиона из них скончались. В России выявлено 2,82 миллиона заболевших, более 50 тысяч пациентов скончались.

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