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"Даже не "Формула-1": Путин оценил скорость изменений в вооруженных силах

13:59
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Стоять на месте сегодня - недопустимо

Владимир Путин оценил скорость, с которой меняется ситуация в области вооружений. Останавливаться нельзя ни на секунду, уверен президент России.
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"Стоять на месте сегодня - абсолютно недопустимо. Скорость изменений во всех критически важных для вооруженных сил сферах необычайно высока. Это даже не "Формула-1". Скорости изменений космические! Остановимся хотя бы на одну секунду - и сразу начнем отставать", - заявил российский лидер на коллегии Минобороны.

Путин подчеркнул, что сегодня ядерная триада России вышла на уровень гарантированного обеспечения безопасности страны. По словам президента России, доля современных образцов вооружения и техники в войсках общего назначения составляет уже более 70%, а в ядерных силах – 86%.

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