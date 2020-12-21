Путин отметил роль военных в борьбе с COVID-19

Они внесли огромный вклад

Огромный вклад в борьбу с коронавирусом внесли и российские военные. Об этом Владимир Путин напомнил, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает "ТВ Центр".

Президент подчеркнул - военные развернули десятки мобильных госпиталей, приняли почти 37 тысяч больных и трудились фактически по фронтовым законам - без права на ошибку.

Также обсуждали вопросы обеспечения военнослужащих постоянным жильём - в ближайшие три года квартиры получат 138 тысяч человек. Отдельно остановились на военно-политической ситуации в мире. Владимир Путин отметил: уровень ядерной триады позволяет обеспечивать безопасность страны, но развитие не должно останавливаться.

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