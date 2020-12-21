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"У нас сегодня праздник": Галкин сводил детей в театр

15:22
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Юмориста вместе с наследниками пригласила худрук театра Нонна Гришаева

Максим Галкин в Сети рассказал о походе своих детей в Театр юного зрителя на постановку к Нонне Гришаевой. Лиза и Гарри приняли участие в квесте "Тайна снежной королевы".

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Галкин сказал, что Гришаева лично пригласила детей и его на театральный квест, художественным руководителем которого она является.

"У нас сегодня такой праздник!!! Моя подруга, замечательная актриса Нонна Гришаева, пригласила нас в Московский Областной Театр Юного Зрителя, где служит худруком, на квест "Тайна Снежной Королевы" Мы собрались детской̆ родственной̆ компанией̆. Дети в восторге! Они вместе с актёрами путешествуют по всему зданию театра, декорированному в настоящую снежную сказку с лабиринтами, тоннелями, сюрпризами!" - написал Галкин.

Юморист отметил, что подобное развлечение для детей абсолютно безопасно - в представлении участвуют только те актёры, у которых есть антитела, а количество детей в каждом квесте ограничено. Взрослые в квесте не участвуют и смотрят за приключениями детей по видеотрансляции.

Подписчики Галкина похвалили заботливого отца и его методы воспитания. "Для детей такое развлечение даже лучше, чем смотреть сказку!"; "Вы такие молодцы! Нонна Гришаева — человек-оркестр"; "Спасибо за идею! Ваши дети замечательные!" - отозвались поклонники в комментариях.

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