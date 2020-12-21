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Шойгу доложил о почти 100-процентном выполнении гособоронзаказа

14:41
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Международное военное сотрудничество в этом году охватывало 96 стран

Перевооружение российской армии и флота, а также плановый ремонт позволили поддерживать исправность военной техники на уровне 95%. А государственный оборонный заказ в 2020 году выполнен почти на 100%, доложил на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.
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"Реализация всех заключенных контрактов обеспечила поставку более 250 тысяч единиц вооружения и средств поражения к ним. Уровень выполнения заданий ГОЗ составил: по закупкам - 99,8%, по ремонту и модернизации - 99,7%", - сказал Шойгу.

Министр обороны также доложил президенту России о выполнении поручений главы государства по помощи в борьбе с пандемией населению шести иностранных государств. Кроме того, Шойгу сообщил Путину, что международное военное сотрудничество в 2020 году охватило 96 стран. Приоритетные партнеры в этой сфере - Индия, Египет, Алжир, Вьетнам, Турция и Мьянма, передает "Интерфакс".

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