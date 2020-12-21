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Россия в полночь приостановит авиасообщение с Великобританией

14:41
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Полеты приостановлены на неделю

Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за распространения нового штамма коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Авиасообщение прекратится в полночь 22 декабря. Действовать ограничения будут неделю.

В оперштабе отметили, что ситуация в Великобритании "тщательно анализируется". Там не исключают, что в связи с мутацией коронавируса могут быть приняты новые меры.

"Роспотребнадзор продолжает отслеживать генетические изменения нового коронавируса на территории России и в мире, способные влиять на возможность идентификации возбудителя, лечения и профилактики COVID-19. В случае необходимости будут приняты дополнительные меры", - сообщили в штабе.

Ранее власти Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса. По данным врачей, он может быть на 70% заразнее обычного штамма. Транспортное сообщение с Великобританией приостановили уже более 20 стран.

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