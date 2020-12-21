Роспотребнадзор запретил новогодние ярмарки и гуляния в Калининграде

Решение принято по итогам проверки одной из ярмарок

Новогодних уличных гуляний и ярмарок в Калининграде не будет. Предписание направило региональному правительству местное управление Роспотребнадзора. Решение принято после проверки одной из открытых ярмарок.

"Управление Роспотребнадзора по региону внесло предписание о запрете на территории области с понедельника новогодних массовых мероприятий — ярмарок, стрит-фудов, фестивалей, уличных концертов", - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Роспотребнадзор проверил новогоднюю ярмарку, которая открылась 18 декабря на острове Канта возле Кафедрального собора в Калининграде. Выяснилось, что гости праздника не соблюдают социальную дистанцию и не надевают маски.

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