"Хочет справляться сама": Прокофьева высказалась о болезни Заворотнюк

Актрисы подружились на съемках "Моей прекрасной няни"

Российская актриса Ольга Прокофьева призналась, что ей пришлось прекратить общение с Анастасией Заворотнюк из-за ее болезни. Звезды познакомились во время съемок сериала "Моя прекрасная няня" и быстро стали подругами.

Прокофьева рассказала, что из-за болезни Заворотнюк стала все реже поддерживать отношения с друзьями и знакомыми, и в результате сократила свой круг общения до близких родственников.

"Семья четко дала понять, что хочет сама справляться со своими проблемами. Поэтому я не любопытствовала, не передавала приветы через подруг", - объяснила Прокофьева.

Она добавила, что надеется на скорое выздоровление подруги.

Весной прошлого года появились слухи о серьезном заболевании Заворотнюк. Позже ее родные подтвердили, что актриса лечится от рака головного мозга. По данным СМИ, сейчас она находится дома вместе с родными. Семья Заворотнюк не комментирует информацию о ее состоянии.

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