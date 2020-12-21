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"Хочет справляться сама": Прокофьева высказалась о болезни Заворотнюк

16:00
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Актрисы подружились на съемках "Моей прекрасной няни"

Российская актриса Ольга Прокофьева призналась, что ей пришлось прекратить общение с Анастасией Заворотнюк из-за ее болезни. Звезды познакомились во время съемок сериала "Моя прекрасная няня" и быстро стали подругами.

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Прокофьева рассказала, что из-за болезни Заворотнюк стала все реже поддерживать отношения с друзьями и знакомыми, и в результате сократила свой круг общения до близких родственников.

"Семья четко дала понять, что хочет сама справляться со своими проблемами. Поэтому я не любопытствовала, не передавала приветы через подруг", - объяснила Прокофьева.

Она добавила, что надеется на скорое выздоровление подруги.

Весной прошлого года появились слухи о серьезном заболевании Заворотнюк. Позже ее родные подтвердили, что актриса лечится от рака головного мозга. По данным СМИ, сейчас она находится дома вместе с родными. Семья Заворотнюк не комментирует информацию о ее состоянии.

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