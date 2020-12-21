Путин утвердил состав Госсовета

Орган будет определять вектор внутренней и внешней политики

Президент России Владимир Путин утвердил состав Государственного совета. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В него вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий. Глава Госсовета - президент. Всего в его составе будет более 100 человек.

Согласно тексту документа, Госсовет - это конституционный государственный орган, формируемый главой государства в целях обеспечения согласованной работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики России и приоритетных направлений социально-экономического развития страны.

Кроме того, при Госсовете будут работать 18 комиссий по социально-экономическому развитию.

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