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Вирусолог не исключил появление мутировавшего коронавируса в России

15:30
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Александр Чепурнов уверен, что новый штамм COVID-19 со временем заместит предыдущий

Обнаруженный в Британии мутировавший коронавирус может появиться и в России. Об этом заявил вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов.

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Он не исключил такой вариант развития событий, так как есть граждане с двойным гражданством. "У нас много граждан, которые граждане и Великобритании, и России. У нас много граждан, которые будут ездить и ездят туда-обратно", - отметил специалист (цитата по Russia Today).

Чепурнов также уверен, что новый штамм COVID-19 со временем заместит предыдущий, поскольку биологический объект, который размножается быстрее или обладает большей летучестью, всегда имеет преимущество.

"Остается только надеяться, что у него нет худшей патогенности", - заключил вирусолог.

Ранее в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Он недостаточно изучен, поэтому делать выводы о том, что он более смертоносен или опасен, пока рано.

Тем временем в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 заявили, что Россия закрывает авиасообщение с Британией с 22 декабря. Ситуация будет тщательно анализироваться, сообщили там.

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