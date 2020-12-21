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Вакцинация "Спутником V" в Белоруссии начнется в январе

15:34
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Планируется привить 2 миллиона человек

Первый этап вакцинации российским препаратом "Спутник V" начнется в январе. Как сообщили в Минздраве республики, сначала будут привиты медицинские работники, учителя, а также работники торговли и других сфер, контактирующие с большим числом людей. Вакцину они получат бесплатно.
Белоруссия объявила о планах привить российской вакциной 2 миллиона человек

По словам министра здравоохранения Белоруссии Дмитрия Пиневича, первый этап вакцинации охватит 200 тысяч человек, в дальнейшем это число возрастет до 2 миллионов. "Может быть, это будет больше или меньше - все зависит от эпидемической ситуации", - сказал глава Минздрава.

Ранее в ведомстве сообщили, что российской вакцине от коронавируса "Спутник V" выдано регистрационное удостоверение. Теперь она допущена к реализации и медицинскому применению в Белоруссии, сообщает РИА Новости.

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