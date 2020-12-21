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Сергунина: Гид Michelin простимулирует развитие гастротуризма после пандемии

16:01
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Эксперты Michelin смогут посетить московские рестораны уже в следующем году

В наступающем году жителей и гостей столицы ожидает важное событие в отрасли гастрономии и туризма. Эксперты наиболее известного и влиятельного ресторанного рейтинга – гида Michelin – представят первый путеводитель по Москве.
В Москве заказы из ресторанов будет доставлять робот

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина уверена, что присвоение звезд Michelin столичным ресторанам послужит дополнительным стимулом для восстановления туристического потока после снятия ограничений на международные поездки.

"Выпуск путеводителя по Москве и вручение звезд намечены на 2021 год. Но все, конечно, будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Эксперты Michelin смогут приехать для оценки ресторанов после открытия границ", - подчеркнула она.

Сергунина добавила, что аутентичность, которая лежит в основе многих гастрономических традиций России, является общемировым трендом в туриндустрии.

Россия станет 33 страной, вошедшей в гид Michelin. Ранее в знаменитый гастропутеводитель попали Италия, Франция, США, Испания, Великобритания, Дания, Португалия, Бразилия, Сингапур, Швеция и Япония и другие страны.

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