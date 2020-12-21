В Москве усилили контроль за соблюдением антикоронавирусных мер

Шаги предприняты в преддверии новогодних праздников

Роспотребнадзор ужесточил контроль за соблюдением мер, направленных против распространения коронавируса в Москве. В столичном управлении ведомства уточнили, что шаги предприняты в преддверии новогодних праздников.

"В преддверии новогодних праздников и в связи в ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией Управлением Роспотребнадзора по городу Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах", - говорится в сообщении ведомства. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что особое внимание уделяется объектам массового скопления людей.

В ноябре из-за роста заболеваемости коронавирусом в столице были ужесточены ограничительные меры. Школьников старших классов и студентов перевели на дистанционное обучение, предприятия перевели на удаленную работу не менее 30% своих сотрудников. Запрещены массовые мероприятия, кафе, рестораны и ночные клубы закрыты с 23:00 до 06:00. Ограничено посещение театров, кинотеатров и концертных залов, передает ТАСС.

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