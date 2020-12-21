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Собянин возглавил комиссию Госсовета по госуправлению

15:53
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Мэр Москвы включен в состав президиума Госсовета

Мэр Москвы Сергей Собянин включен в состав президиума Государственного совета России. Он возглавит комиссию по государственному управлению. Об этом говорится в распоряжении президента России Владимира Путина, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин утвердил состав Госсовета
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Ранее в понедельник Путин утвердил состав Госсовета. В него вошли главы всех регионов России, председатель правительства Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, руководители всех думских партий, главы Совета Федерации и Государственной думы, полпреды президента в федеральных округах, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент РСПП Александр Шохин, а также глава муниципального образования Городской округ Евпатория (Крым). Путин является председателем Госсовета.

Путин также утвердил состав президиума Госсовета, включив в него руководителей 27 регионов страны и своего помощника Игоря Левитина.

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