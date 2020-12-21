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В Нововоронеже демонтировали испугавший россиян памятник Аленке

16:06
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

О его дальнейшей судьбе ничего неизвестно

Памятник основательнице села Новая Аленовка в Нововоронеже (Воронежская область) демонтировали после резонанса в социальных сетях.

Скульптуру отправили на склад, после будет принято решение о ее дальнейшей судьбе. Не исключено, что памятник доработают, пишет издание "Коммерсант".

Торжественное открытие памятника Аленке состоялось 18 декабря, оно было приурочено к 250-летию села. Фигура его основательницы многим показалась устрашающей из-за несоблюдения пропорций тела. В Сети сравнили Аленку с Королем ночи из сериала "Игра престолов" и призвали убрать памятник с видного места.

По легенде, 2,5 века назад Аленка искала земли для переселения и обнаружила место на берегу реки, где основали село. Позже девушку убил разбойник, а село назвали ее именем. Сейчас на его месте находится город Нововоронеж.

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