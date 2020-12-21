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Собянин подписал бюджет Москвы на 2021-2023 годы

16:10
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Ранее документ одобрили депутаты Мосгордумы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2021 и 2022-2023 годы. Документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

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Ранее депутаты Мосгордумы приняли закон о столичном бюджете на трехлетний период с учетом ряда поправок. В проекте бюджета на социальные нужды планировалось выделить 56% средств. Однако после внесения поправок социальные расходы было решено увеличить.

Больше всего средств в бюджете Москвы на 2021 год выделяется на реализацию государственной программы "Столичное здравоохранение". Общий объем расходов по программе составит 453,3 миллиарда рублей, а с учетом средств фонда обязательного медицинского страхования — 748,1 миллиарда рублей.

Как заявил глава комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов, принятый бюджет отвечает самым высоким стандартам и выполняет все социальные обязательства перед москвичами.

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