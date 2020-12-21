Собянин открыл флагманский офис "Мои Документы" в ВАО

МФЦ расположен в торговом комплексе "Щелковский"

Удобный формат обслуживания, дополнительные услуги и полезные городские сервисы. Сегодня на востоке столицы открылся четвертый по счёту флагманский центр "Мои документы". Его посетил Сергей Собянин. МФЦ расположен в торговом комплексе "Щёлковский" и здесь доступно более 270 услуг.

Обновленное здание Щелковского автовокзала продолжает удивлять: сначала автобусы, которые уходят в рейсы прямо с крыши, а теперь - крупнейший флагманский центр "Мои документы", в котором готовы ответить на вопросы антропоморфные стажеры (см. видео репортажа).

- Алекс, здравствуйте! - Меня зовут робот Алекс, мою коллегу - Даша, мы стажеры.

Площадь нового флагмана - около 2,5 тысячи квадратных метров. Здесь по принципу "одного окна" одновременно готовы консультировать более 80 специалистов.

"Для удобства заявителей рабочие места оборудованы терминалами POS-оплаты, можно произвести оплату пошлин прямо при получении государственной услуги. В каждом окне установлены современные пульты оценки качества работы сотрудников, которые в онлайн-режиме выходят на табло", - заявил руководитель флагманского офиса "Мои документы" ВАО Москвы Олег Шакин.

Здесь готовы оказать более 270 услуг, в том числе дополнительные - опции для индивидуальных предпринимателей, представителей малого бизнеса и другие, доступные только во флагманских офисах.

"Я пришла сегодня переоформить многодетное удостоверение и заказать выписку из домовой книги. Тут ярко, удобно, мягко, мне все сделали очень быстро", - сказала Полина Половинкина.

Четвертый в Москве флагманский офис госуслуг в день открытия осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Новый центр будет обслуживать более полутора миллионов жителей Восточного округа столицы.

"Мы открываем МФЦ в самых таких напряженных точках, и с точки зрения транспорта, и, может быть, дефицита МФЦ, потому что округ большой и все практически районные МФЦ работают с такой серьезной нагрузкой. Здесь в Щелковском международном автовокзале, рядом с метро, очень хорошая такая транспортная доступность. Хотел поблагодарить вас за работу, потому что нагрузка на МФЦ не снижается, несмотря на пандемию. Мы всем рекомендуем пользоваться электронными услугами, но все равно без МФЦ не обойтись. Вы видите, что нагрузка достаточно большая. С начала этого года 17 миллионов посетителей пришли в МФЦ", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В новом центре начали работать и популярные дополнительные сервисы: туристическое бюро, фотоателье и медицинский кабинет.

Робот готов, например, без прокола определить уровень сахара в крови и объем легких. Для всех посетителей обязательна социальная дистанция и средства индивидуальной защиты.

Снять маску и перчатки можно только в криптобиокабине, чтобы отсканировать отпечатки пальцев и сделать фотографию для загранпаспорта нового образца. Роботизированный комплекс сразу отправляет все данные на рассмотрение в систему МВД, таким образом, минуя запись на прием к сотруднику по миграционным вопросам.

Другой сервис - для автомобилистов. Сотрудники Госавтоинспекции помогут поставить машину на учет, получить дубликаты документов и водительское удостоверение, в том числе международное.

"Удобный зал, удобные раздевалки, удобная комната для хранения спецпродукции, большой архив, что немаловажно для сохранности документов", - сказал врио начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве, полковник полиции Андрей Колесников.

Ожидается, что ежедневно флагманский центр на Щёлковском шоссе будут посещать больше тысячи человек.

Наталья Тарасова, Илья Ушаков, Андрей Корнилов, Александр Терентьев, "ТВ Центр".

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