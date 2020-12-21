Секретарь Госсовета рассказал о работе органа в новом формате

Игорь Левитин рассказал, что 18 комиссий по социально-экономическому развитию будут работать на постоянной основе

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил новый состав Государственного совета России, сообщает "ТВ Центр".

В новом формате Госсовет будет выстраивать взаимоотношения всех органов публичной власти, участвовать в оценке эффективности работы региональных властей. Об этом сообщил на брифинге секретарь Государственного совета Игорь Левитин.

В Госсовет во главе с президентом вошли 104 человека. Среди них премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, лидеры думских фракций, главы регионов, полпреды президента в федеральных округах и представители администрации главы государства, а также руководители РСПП и ФНПР Александр Шохин и Михаил Шмаков.

Как отметил Игорь Левитин, 18 комиссий по социально-экономическому развитию будут работать на постоянной основе и разместятся в деловом центре "Москва-Сити" в башне "Око".

"Мы также планируем разработать информационную систему "Госсовет", с помощью которой такое взаимодействие будет еще более эффективным. Вот этот год, когда рабочие группы Госсовета работали в режиме ВКС, примерно от 100 и выше человек участвовали в работе рабочей группы. И мы понимаем, что нужна ответная реакция на те решения, которые дают регионы, теперь это будет еще реакция на муниципалитеты. Поэтому была выбрана вот, как раз, эта площадка, которая позволяет здесь организовать такую работу", - заявил Левитин.

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