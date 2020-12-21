Как самостоятельно проверить работу сердца

Это можно сделать в домашних условиях

Испанские врачи нашли простой способ проверить здоровье сердца в домашних условиях.

Для этого нужно подняться пешком на четвертый этаж и засечь время. Если на подъем потребовалось более 1,5 минуты, значит, со здоровьем есть проблемы, сообщили ученые из Университетского госпиталя в Ла-Корунье.

Если для преодоления четырех лестничных пролетов потребовалось около минуты, а человек не испытывает отдышки, то поводов для беспокойства нет, пишет РИА Новости.

Тем не менее, врачи предупредили, что этот способ диагностики не дает 100% гарантии. Необходимо регулярно проходить обследования, которые помогут вовремя решить проблемы с сердечно-сосудистой системой.

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