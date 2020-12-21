Путин высказался о сотрудничестве центра Гамалеи и AstraZeneca

По мнению президента, мир приблизился к победе над коронавирусом

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России за сутки после перенесенной болезни выздоровели 19 тысяч 705 человек. Прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 29 тысяч 350 случаев, скончались 493 пациента. В стране продолжается масштабная прививочная кампания. Доступ к вакцине расширяется. Сегодня центр Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-фарм" заключили соглашение о совместной работе с англо-шведской фирмой AstraZeneca.

Количество тех, кто уже сделал прививку от коронавируса, в России растет с каждым днем. Препарат "Спутник V" становится доступен и жителям крупных городов, и небольших. Таких, например, как Ревда в Свердловской области, где вакцинация тоже уже началась.

"Пришёл, чтобы обезопасить себя и своих близких. И чтобы работать продолжать. В подразделении, в котором я работаю, уже много людей переболело и сейчас продолжают болеть", - объяснил сотрудник ревдинской детской областной больницы Вадим Аспидов.

Городская больница №4 в Бийске. Привычная картина и тут. Препарат достают из холодильника, размораживают в течение 40 минут, затем делают инъекцию пациенту. Через 21 день - повторный визит для введения второго компонента вакцины, которая в регионе уже доступна: для медиков, работников образования и социальной сферы, а также торговли и услуг.

"То есть там, где происходит скопление людей. И наша задача, естественно, их провакцинировать в первую очередь. Потому что пока идет скрытый период, они могут большое количество людей заразить", - заявил Александр Зорих, главный врач городской больницы №4 Бийска.

Анна Плотникова работает в 4-й городской больнице Бийска медсестрой в прививочном кабинете. И она в числе первых, кто испытал на себе вакцину от COVID-19. Говорит, никаких побочных эффектов не было. Лишь немного першило в горле.

"То, что запланировано. То, что у нас описано, что может быть, какое проявление, всё в пределах данных проявлений", - говорит Анна Плотникова, медсестра городской больницы №4 Бийска.

Теперь и она, и ещё тысячи тех, кто уже провакцинировался, находятся под надежной защитой. Эффективность российского препарата "Спутник V" была доказана в ходе длительных испытаний. Конечно, речь не идёт о стопроцентной защите, говорят ученые. Небольшая вероятность заразиться сохраняется. Однако протекать болезнь в этом случае будет недолго и в легкой форме. Это сегодня подтвердил и президент, поделившись своими наблюдениями.

"Вокруг меня, повторяю, несколько уже случаев, когда люди в равных условиях сталкиваются с вирусом. Уже провакцинированные. Один заболевает, но, действительно, в легкой форме, это правда. В очень легкой форме. День, два и все проходит. А второй не заболевает вообще. Но во всяком случае это говорит о том, что вакцина работает. Она защищает человека", - рассказал Путин.

Это признали и в компании AstraZeneca, с которой центр Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-фарм" заключили соглашение. Оно фактически положило начало совместному исследованию применения "Спутника V" и вакцины от этой англо-шведской компании. Комбинация компонентов двух препаратов, говорят ученые, может в итоге обеспечить более длительную защиту от коронавируса.

"Я хотел бы вновь признать силу российских учёных и прекрасную работу института Гамалеи, с огромным удовольствием мы объединяем усилия, чтобы спасать людей по всему миру", - сказал Паскаль Сорио, исполнительный директор англо-шведской компании AstraZeneca.

"Коллеги из Оксфорда, из "АстраЗенека", насколько нам известно, рассмотрели с научных позиций это предложение, положительно его оценили и предложили, соответственно, что данная вакцина действительно не только усилит возможную иммунологическую эффективность, но и создаст более продолжительную защиту в комбинации из двух гетерологичных препаратов: один препарат – от "АстраЗенека", другой препарат – от вакцины "Спутник V", - сказал Александр Гинцбург, директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.

Это обеспечит гибкость программы вакцинации. Позволит врачам осуществлять ее теми препаратами, которыми они хотят. Или комбинировать их, чтобы улучшить иммунитет. Проблем с совместимостью возникнуть не должно. Обе вакцины - и "Спутник-V", и вакцина от AstraZeneca - разработаны на похожих платформах. Это позволит оперативно начать и клинические испытания, говорят ученые, с чем их сегодня и поздравил президент Путин.

"Сегодня мне приятно отметить, что российские учёные, наши инвестиционные структуры и представители компании-партнёра AstraZeneca на практике выполняют рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Вы сегодня делаете то, что реально уже многократно повторяли представители ВОЗ – Всемирной организации здравоохранения. Они призывали и призывают до сих пор к объединению усилий. И вы, уважаемые коллеги и друзья, показываете пример лидерства в объединении международных усилий, тем самым приближая победу над этим опасным вирусом", - сказал Владимир Путин.

Большая часть населения России, как ожидается, сможет сделать прививку против коронавируса к ноябрю 2021 года. Это позволит выработать популяционный иммунитет и сделать эту инфекцию управляемой. Доступ к вакцине будет расширяться постепенно. В Москве, например, с сегодняшнего дня она стала доступна для работников промышленных предприятий, энергетики, транспорта и СМИ. Записаться на вакцинацию можно в поликлиниках, на портале Госуслуг Москвы или ЕМИАС. Всего в столице работает 70 специализированных пунктов. И в ближайшие две недели город планирует привить около миллиона горожан. При этом власти напоминают, что процедура эта бесплатная и абсолютно добровольная.

Александр Панюшкин, Елена макарова, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"