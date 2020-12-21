ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В московском клубе пресечена незаконная торговля алкоголем

16:36
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Партия будет уничтожена после того, как суд вынесет решение

В Москве выявили ночной клуб, который нарушал правила реализации алкогольной продукции. Популярное у молодежи место находится в подвале нежилого дома на улице Верхняя Сыромятническая.

"Шок и смерть": нужно ли отказываться от алкоголя при вакцинации от COVID-19
Наркологи просят россиян не дарить алкоголь врачам
Голикова озвучила окончательное решение по алкоголю при вакцинации

Как сообщили ТВЦ.RU в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы, при осмотре помещений ночного клуба была обнаружена запрещенная к хранению и реализации без соответствующей лицензии алкогольная продукция.

Ранее от посетителей этого заведения поступила информация, что в ночном клубе продавали алкогольную продукцию и так называемый "веселящий газ" (пищевая закись азота N2O) несовершеннолетним лицам.

Вся алкогольная продукция уже изъята. После того, как суд вынесет решение, партия будет уничтожена.

В отношении администратора ночного клуба возбуждено дело об административном правонарушении ("Розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом").

В Москве регулярно проводятся рейды по незаконной продаже алкоголя. Подробности смотрите в репортаже "ТВ Центра":

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Проверка алкоголя
Проверка алкоголя
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.