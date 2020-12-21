В московском клубе пресечена незаконная торговля алкоголем

Партия будет уничтожена после того, как суд вынесет решение

В Москве выявили ночной клуб, который нарушал правила реализации алкогольной продукции. Популярное у молодежи место находится в подвале нежилого дома на улице Верхняя Сыромятническая.

Как сообщили ТВЦ.RU в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы, при осмотре помещений ночного клуба была обнаружена запрещенная к хранению и реализации без соответствующей лицензии алкогольная продукция.

Ранее от посетителей этого заведения поступила информация, что в ночном клубе продавали алкогольную продукцию и так называемый "веселящий газ" (пищевая закись азота N2O) несовершеннолетним лицам.

Вся алкогольная продукция уже изъята. После того, как суд вынесет решение, партия будет уничтожена.

В отношении администратора ночного клуба возбуждено дело об административном правонарушении ("Розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом").

В Москве регулярно проводятся рейды по незаконной продаже алкоголя. Подробности смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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