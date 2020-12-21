Депутат МГД Метлина: Все больше москвичей осознанно относятся к сортировке отходов

В Парке Горького установили интересный арт-объект

Осознанное отношение к отходам и раздельному сбору мусора – это необходимая часть жизни в мегаполисе.

Об этом агентству "Москва" сообщила депутат Мосгордумы Наталья Метелина. Она рассказала, что в Парке Горького установили арт-объект "Экоелка", созданный из пластиковых бутылок и крышек промышленным дизайнером Буляш Тодаевой.

"Такого рода проекты - это пример осознанного отношения к проблеме переработки отходов. <…> Хорошо, что это становится перспективным направлением для предпринимателей, а материалы - модными и востребованными. В конечном итоге такой подход принесет пользу всему обществу", - заметила Метлина.

Елка сделана на российских предприятиях, где ведется вторичная переработка пластика. Выпускница МИСиС Тодаева уже стала лауреатом целого ряда международных конкурсов. Она занимается разработкой прикладных технологий для переработки пластиковых отходов в материалы для использования в строительстве, дизайне.

Метелина напомнила, что в Москве уже внедрена двухпотоковая система сбора отходов. Большинство жителей столицы не игнорируют систему раздельного сбора мусора.

"Все технологии сегодня должны работать на сокращение вредных выбросов, снижение площадей свалок и защиту природных ресурсов от загрязнений", - заключила парламентарий.

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