В ЕС одобрили использование вакцины Pfizer

Препарат рекомендован лицам старше 16 лет
Европейский регулятор одобрил использование вакцины Pfizer-BioNTech от американо-немецкого разработчика на территории Европейского союза.
Препарату выдали временное регистрационное удостоверение, пишет ТАСС. Вакцина рекомендована для лиц старше 16 лет.
В Еврокомиссии заявили, что примут решение по использованию вакцины от коронавируса к вечеру 21 декабря, передает РИА Новости.
"Мы будем действовать быстро, я ожидаю решения Еврокомиссии к сегодняшнему вечеру", - написала в Twitter глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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