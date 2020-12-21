В ЕС одобрили использование вакцины Pfizer

Препарат рекомендован лицам старше 16 лет

Европейский регулятор одобрил использование вакцины Pfizer-BioNTech от американо-немецкого разработчика на территории Европейского союза.

Препарату выдали временное регистрационное удостоверение, пишет ТАСС. Вакцина рекомендована для лиц старше 16 лет.

В Еврокомиссии заявили, что примут решение по использованию вакцины от коронавируса к вечеру 21 декабря, передает РИА Новости.

"Мы будем действовать быстро, я ожидаю решения Еврокомиссии к сегодняшнему вечеру", - написала в Twitter глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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