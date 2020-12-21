Собянин: половина московских врачей переболела коронавирусом

В борьбе с COVID-19 задействованы более 69 тысяч медиков

Более половины столичных врачей переболели коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин ходе вручения госнаград медикам, которые отличились в борьбе с COVID-19.

"Я не ошибусь, если скажу, что половина всех врачей в Москве либо переболела тяжело, либо бессимптомно, но уже так или иначе столкнулась с этой болезнью", - отметил градоначальник.

Всего с коронавирусом работают более 69 тысяч столичных медицинских работников, уточнили в пресс-службе мэрии. Это врачи, средний и младший медицинский персонал, сотрудники и водители скорой помощи.

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