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Собянин: половина московских врачей переболела коронавирусом

18:24
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

В борьбе с COVID-19 задействованы более 69 тысяч медиков

Более половины столичных врачей переболели коронавирусной инфекцией.
Собянин: ситуация в Москве сложная, но радикальных мер не планируется

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин ходе вручения госнаград медикам, которые отличились в борьбе с COVID-19.

"Я не ошибусь, если скажу, что половина всех врачей в Москве либо переболела тяжело, либо бессимптомно, но уже так или иначе столкнулась с этой болезнью", - отметил градоначальник.

Всего с коронавирусом работают более 69 тысяч столичных медицинских работников, уточнили в пресс-службе мэрии. Это врачи, средний и младший медицинский персонал, сотрудники и водители скорой помощи.

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