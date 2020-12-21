Перепись населения в труднодоступных районах Тюменской области продлится до весны

За это время будут переписаны, предположительно, более 21 тысячи человек в 189 поселениях

Всероссийская перепись населения стартовала в труднодоступных районах Тюменской области, передает ТВЦ.RU со ссылкой на пресс-службу. Она продлится здесь до весны следующего года.

За это время будут переписаны, предположительно, более 21 тысячи человек в 189 отдаленных и труднодоступных поселениях девяти муниципальных районов. Первым станет Тобольский, где переписи подлежит свыше 3 тысяч человек (примерно 13% от общего числа жителей).

"Добраться сюда можно только в определенное время года. Одна из возможностей — с наступлением холодов проехать на автомобиле по зимнику. Но такие дороги ведут далеко не ко всем населенным пунктам, поэтому в 12 поселений переписчики отправятся на снегоходах", - говорится в сообщении Всероссийской переписи населения.

В 2021 году работу в других труднодоступных районах области продолжат еще 75 переписчиков. Весной им предстоит посетить и стойбища кочевников-оленеводов.

Перепись продолжится и на Урале. Она уже стартовала в ноябре, но пока завершилась в двух районах Свердловской области: Байкаловском районе и городском округе Махнёвском. Еще в двух округах продолжится в декабре — Тугулымском и Ивдельском.

Ранее перепись населения завершилась в труднодоступных районах Чукотки. Информация о полученных данных передавалась посредством интернета, мобильной связи или со стационарного телефона. Приходилось пользоваться всеми видами связи, отмечается в сообщении пресс-службы переписи населения.

"По информации, которую предоставляли муниципалитеты перед стартом кампании, на труднодоступных территориях округа может проживать более 33 тысяч человек. На данный момент переписано 29,5 тысячи, то есть 87,4% от числа живущих здесь по текущей информации. Но речь идет только о предварительных данных. В целом, перепись прошла успешно, без каких-либо происшествий", — отметила Людмила Молодковец, начальник отдела статистики населения и здравоохранения Хабаровскстата (регионального подразделения Росстата, ответственного за перепись в Чукотском АО).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"