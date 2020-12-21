Москвичей пригласили принять участие в конкурсе стихов и песен имени Иосифа Кобзона

Победители получат денежные призы

Жителей Москвы пригласили принять участие во Всероссийском заочном конкурсе стихов и песен "Я люблю тебя, жизнь" памяти Иосифа Кобзона.

Мероприятие пройдет в рамках фестиваля "Гринландия", организованного при поддержке программы "ВЯТКА XXI век" и муниципального образования "Город Киров".

В этом году конкурс состоится заочно и в два этапа. Оценивать работу будут автор-исполнитель Сергей Трофимов, более известный как Трофим, а также поэт-песенник Александр Шаганов. Особенностью мероприятия станут две номинации – "Молодежная мастерская" и "Лучшее исполнение песни из репертуара Кобзона". Иосиф Давыдович очень любил посещать "Гринландию", дважды посещал ее с сольными концертами.

"Даже испытывая проблемы со здоровьем, он всей душой стремился попасть на этот замечательный песенный праздник. Ведь здесь звучат песни, которые учат добру, любви к близким и верности своей Родине", - рассказала вдова покойного артиста Нелли Кобзон.

Победители конкурса получат денежные призы, а также возможность выйти на сцену со звездами российской эстрады, которые выступят на заключительном гала-концерте фестиваля.

Заявки на конкурс принимаются с 15 ноября до 31 мая 2021 года. Сам фестиваль пройдет с 15 по 18 июля 2021 года на берегу реки Быстрица у села Башарова (Кировская область). Более подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте.

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