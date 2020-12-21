"Похоже, что это русские": США нашли виновных в кибератаках на правительство

Трамп считает, что за всем стоит Китай

Россия несет ответственность за масштабную кибератаку на сети американского правительства, которая произошла в середине декабря.

Об этом заявил министр юстиции США Уильям Барр. "Определенно похоже, что это русские", - заявил глава Минюста.

С министром согласен госсекретарь США Майк Помпео, однако действующий президент Дональд Трамп утверждает, что атакой может стоять Китай.

О кибератаках на ресурсы правительства США стало известно 14 декабря. Якобы хакеры получили доступ к внутренним коммуникациям министерства внутренней безопасности.

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