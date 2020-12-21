ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Один человек погиб и четверо пострадали при пожаре в многоэтажке в Москве

20:18
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Спасатели спасли двух детей

В Москве произошел пожар в квартире многоэтажного дома на улице Академика Павлова. В результате происшествия один человек погиб и четверо пострадали, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

В подъезде было сильное задымление, поэтому пожарные изначально бросили все силы на спасение людей. По автолестнице с десятого этажа были спасены двое детей.

По данным пресс-службы главного управления МЧС по Москве, в 19:21 пожар был потушен. Его площадь составила 45 квадратных метров.

Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате пожара в многоэтажке.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.