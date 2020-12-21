Один человек погиб и четверо пострадали при пожаре в многоэтажке в Москве

Спасатели спасли двух детей

В Москве произошел пожар в квартире многоэтажного дома на улице Академика Павлова. В результате происшествия один человек погиб и четверо пострадали, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

В подъезде было сильное задымление, поэтому пожарные изначально бросили все силы на спасение людей. По автолестнице с десятого этажа были спасены двое детей.

По данным пресс-службы главного управления МЧС по Москве, в 19:21 пожар был потушен. Его площадь составила 45 квадратных метров.

Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате пожара в многоэтажке.

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