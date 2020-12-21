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Никита Пресняков показал подаренную Пугачевой роскошную квартиру

20:38
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

В ней четыре комнаты, включая пространство для шпица

Старший внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков показал подаренную бабушкой роскошную четырехкомнатную квартиру в центре Москвы.

Примадонна подарила недвижимость на свадьбу 29-летнего музыканта с моделью Аленой Красновой. В квартире уже был сделан ремонт, поэтому молодожены сразу в нее въехали.

У Преснякова и Красновой есть отдельные комнаты для творчества: у Никиты она забита музыкальными инструментами, а у Алены все предусмотрено для создания новых коллекций одежды.

Также в квартире есть отдельное жилище для домашнего питомца – померанского шпица Жуни. Об обустройстве детской комнаты пара пока не думает, пишут "Невские Новости".

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