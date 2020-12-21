Собянин вручил награды медикам за борьбу с пандемией коронавируса

Орденом Пирогова награждены 35 московских врачей, 10 медсестер получили медаль Луки Крымского

В Белом зале столичной мэрии в понедельник чествовали тех, кто борется с новой коронавирусной инфекцией. Сергей Собянин вручил госнаграды медикам. Орденом Пирогова награждены 35 московских врачей, а 10 медсестер получили медаль Луки Крымского.

В Белом зале мэрии - главные герои этого года. Врачи и медсёстры столичных клиник. Этот год выдался у них напряженным - в условиях пандемии работать приходилось сутками.

"Этот год, конечно, был особенным даже для вас, которые привыкли к нагрузкам, рискам, тяжелым случаям заболеваемости. Это ваша профессия, это ваша жизнь, но, тем не менее, то, что происходит сейчас, происходило в начале этого года, конечно, для многих из вас было большим вызовом. Когда мы получили огромный поток больных, мы одновременно должны были лечить и оказывать плановую и экстренную помощь, так как вы это делали обычно. Нагрузка на систему здравоохранения почти удвоилась", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Большая нагрузка легла на плечи медиков всей страны. Но у московских врачей круг пациентов был гораздо шире. Тысячи заболевших. Ежедневно. Пришлось экстренно перестраивать работу на новый лад. В первую очередь во всех больницах Москвы разворачивали дополнительные койки для пациентов с СOVID-19. Сегодня они продолжают принимать всё новых пациентов. Нагрузка на врачей не снизилась.

"Режим работы совершенно другой. Каждый день мы должны понимать то, что произошло вчера, какие у нас появились пациенты с инфекционными заболеваниями и что мы будем делать сегодня. Большую часть времени, большую часть дня мы проводим на работе для того, чтобы оказать помощь всем-всем нашим пациентам и не бросить ни одного человека", - заявила главврач диагностического клинического центра №1 Вера Сидорова.

Масштабная перестройка в этом году произошла во всей столичной медицине. Сегодня врачам приходится разворачивать койки не только в больницах, но и на дому: там, где это возможно, лечить пациентов в домашних условиях, ограничивая контакты зараженных с остальными жителями мегаполиса. Специальные врачебно-сестринские бригады ежедневно принимают сотни вызовов с подозрениями на коронавирус. И реагируют на каждый из них. Количество ПЦР-исследований в столичных лабораториях выросло в 10 раз. А консилиумы по развитию ситуации c COVID-19 стали уже плановыми. Одновременно со своей специализацией медикам пришлось осваивать навыки борьбы с новым вирусом.

"Надо отметить, что опыта ни у кого доселе не было и приходилось на ходу осваивать много того, чего, скажем так, либо догадывались, либо слышали и приходилось применять здесь на практике", - сообщил заместитель главврача по хирургической помощи ГКБ им. А. К. Ерамишанцева Арнольд Маркаров.

В Москве развернуто 26 тысяч коек - это рекордное число. И большинство тех, кто лечит заболевших, пострадали и сами от опасного вируса.

"Я не ошибусь, если скажу, что половина всех врачей сегодня в Москве либо переболела тяжело, либо бессимптомно, но уже так или иначе столкнулась с этой болезнью", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

За самоотверженный труд в такой непростой год указом президента России наградили 45 героев в белых халатах. Сегодня Сергей Собянин вручил государственные награды столичным медицинским работникам, отличившимся в борьбе с пандемией коронавируса. 35 врачей получили из рук мэра Москвы Орден Пирогова - высшую награду за заслуги в медицине. Не меньший вклад в борьбу с пандемией внесли и медсестры Москвы. Десять получили медаль Луки Крымского. За самоотверженный труд эту награду присваивают медицинским работникам младшего и среднего звена.

Елена Сахно, Егор Миронов, Александр Ивановский, Евгений Рыбин, "ТВ Центр".

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