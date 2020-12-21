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Названа дата начала массовой вакцинации в странах Европы

21:24
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

ЕК одобрила использование вакцины Pfizer-BioNTech

Вакцинация от коронавируса в странах Евросоюза может начаться 27-29 декабря.

"Чтобы победить пандемию, нам нужно вакцинировать до 70% населения. Это очень сложный вызов, давайте начнем вакцинацию вместе, все 27 стран, в один день", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен.

Ранее Еврокомиссия одобрила использование вакцины Pfizer-BioNTech от американо-немецкого разработчика на территории Европейского союза.

Вакцина рекомендована лицам старше 16 лет. Препарат будет доступен всем странам ЕС одновременно и на одинаковых условиях.

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