Названа дата начала массовой вакцинации в странах Европы

Вакцинация от коронавируса в странах Евросоюза может начаться 27-29 декабря.

"Чтобы победить пандемию, нам нужно вакцинировать до 70% населения. Это очень сложный вызов, давайте начнем вакцинацию вместе, все 27 стран, в один день", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен.

Today we add an important chapter to a European success story, by making available the 1st #COVID19 vaccine for Europeans.



More will come.



It will be available to all EU countries at the same time, on the same conditions #EUvaccinationdays https://t.co/4Xa17PQkMv