В России изучают информацию о "британском" штамме коронавируса

Авиасообщение с королевством приостанавливается в полночь

С полуночи Россия закрывает авиасообщение с Великобританией, как и большинство других стран. На островах найден новый агрессивный штамм коронавируса. В королевстве вводят максимальный уровень ограничительных мер. Ситуация усугубляется ещё и сбоем поставок на острова критически важных товаров из-за полного провала переговоров с Брюсселем о правилах торговли после Brexit. В канун Рождества и Нового года британцы готовятся к самому худшему.

Вот так выглядит начало хаоса в графстве Кент. Здесь находится один из крупнейших портов Великобритании - Дувр. На подъездах к нему оказались заблокированы тысячи грузовиков. Из-за решения французских властей о тотальном закрытии границ – авиа-, морских и сухопутных - для всего и вся из Соединенного Королевства. Большегрузы, которые ранее отправились в Британию, теперь не могут вернуться в ЕС.

Дальнобойщики готовятся выживать в походных условиях. Демонстрируют репортерам свои кухни на колесах с запасом продуктов. Всё сообщение с Королевством Франция приостановила на 48 часов. Пока. При этом в графстве Кент, по-прежнему, остаются нерешенными проблемы с отсутствием санузлов для водителей и невозможностью обеспечить их бесперебойным питанием. По другую сторону Ла-Манша грузоперевозчики экстренно выгружают скоропортящиеся продукты в крупные распределительные центры на севере Франции и Бельгии. В результате всего этого коллапса Туманный Альбион рискует столкнуться с нехваткой продуктов и лекарств.

В Лондоне и Бристоле некоторые супермаркеты уже встречают посетителей пустыми полками. И смогут ли владельцы пополнить запасы?

- Полки довольно пустые. Многие бросились закупаться в преддверии Рождества.

Оппозиция обвинила британские власти в том, что ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля. И министр здравоохранения вынужден был признать: это действительно так.

"Новый штамм COVID-19 вышел из-под контроля. Поэтому сейчас люди должны вести себя так, как будто у них уже есть вирус, особенно в районах Англии с самым высоким уровнем ограничений. И только так мы сможем контролировать ситуацию", - заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Самые жесткие ограничения - на юго-востоке Англии и в Лондоне. В городе закрыто практически все. Часть населения, пока не ограничили выезд, решила спасаться бегством. Проигнорировав тот факт, что обнаруженный именно в Великобритании новый штамм вируса заразнее на 70%, и 4-й уровень угрозы власти ввели не просто так, а чтобы остановить распространение инфекции.

- Я учусь в Манчестере, но хочу поехать в Брюссель домой на Рождество, чтобы увидеть семью. Я не хочу быть одна в праздники. Для меня одиночество в Рождество - это намного ужаснее, чем путешествие вот при таких вот обстоятельствах. Я лучше рискну, но не останусь одна.

Такие рисковые парни и девушки в эти выходные заполонили аэропорты Европы. Среди них много студентов, которые учатся в Великобритании, но на праздники просто решили съездить домой. Мутировавший вариант коронавируса уже обнаружили в Дании, Австралии и Нидерландах. В Лондоне и вовсе заявляют о 19 пораженных новым штаммом государствах. Страны мира одна за другой, всего почти тридцать, начали закрывать транспортное сообщение с Соединенным Королевством.

В Германии туристы из Соединенного Королевства оказались попросту заблокированы в аэропортах. В ожидании результатов тестов на COVID-19 им запретили покидать здания аэровокзалов. Накануне канцлер Ангела Меркель и вовсе инициировала вопрос о полном запрете въезда в ЕС для британских граждан.

"Мы будем очень тесно координировать свои действия со странами-членами ЕС. Потому что, конечно же, важно иметь договоренность, которая действительна для всех, чтобы запрет на въезд или запрет на полеты нельзя было обойти через другие государства ЕС", - сказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Из Москвы в Лондон самолеты не будут летать ближайшую неделю. "Аэрофлот" пообещал вернуть деньги за билеты в полном объеме. Российские специалисты изучают информацию о новом штамме. В центре Гамалеи, который разработал "Спутник V" считают, что свойства самого вируса не изменились, а, значит, вакцины сохраняют свою эффективность. А сложившаяся ситуация просто показывает, что нужно неукоснительно соблюдать все меры предосторожности.

Лилия Акиньшина, Андрей Грис, "ТВ Центр".

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