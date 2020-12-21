Путин исполнил мечту мальчика и сыграл с ним в хоккей (видео)

Девятилетний Дима очень хотел увидеть президента и покататься на коньках

Президент России Владимир Путин исполнил новогоднюю мечту 9-летнего мальчика Димы из Челябинской области.

В рамках акции "Елка желаний" Дима загадал попасть на каток на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент. Его желание осуществилось с лихвой - глава государства сам встал на коньки и сыграл с мальчиком в хоккей. Третьим на лед главного катка страны вышел олимпийский чемпион Валерий Каменский.

"Дима, привет! Нравится тебе? <…> Это олимпийский чемпион, он нас с тобой немножко потренирует. Поехали?", - сказал Путин.

Как сообщает РИА Новости, Дима 2,5 года боролся с лейкозом. Сейчас болезнь в стадии ремиссии.

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